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Ольга Васильева: Новые должности в школах введут по поручению президента

Министр просвещения РФ Ольга Васильева объяснила, какие новые должности скоро введут в российских школах. С её слов, старший и ведущий учитель будут выполнять в первую очередь функцию наставников для молодых специалистов, только начинающих деятельность в образовательном учреждении.

Ольга Васильева: Новые должности в школах введут по поручению президента


Ольга Васильева отметила, что новые должности в российских школах появятся по личному поручению президента РФ, которое подразумевает под собой создание Национальной системы учительского роста. Теперь в общеобразовательных учреждениях начнут работать такие специалисты, как старший и ведущий учитель. Задача первого будет заключаться в координировании работы коллег, разработке новых методик преподавания, которые будут учитывать индивидуальные особенности отдельных учащихся. Ведущий учитель берёт на себя обязанности по правильному введению в рабочий процесс молодых специалистов, только окончивших ВУЗ. Эта должность предполагает постоянную поддержку, личные беседы и профессиональные рекомендации «наставника», включающие в себя не только эффективные способы преподнесения информации, но и психологические приёмы, помогающие установить положительные отношения с учениками.

Стоит отметить, что уже существующих привилегий для учителей никто не отменял, полученные категории остаются, и также будут присваиваться в будущем. Для того, чтобы занять должность старшего учителя, необходимо иметь общий стаж работы в школе не менее 5 лет, а также высшую или первую категорию. Ведущим учителем можно стать в случае, если преподавательский стаж превышает 10 лет и имеется высшая категория.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Oksana Сегодня, 14:25

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