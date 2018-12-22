Бывший муж Галины Волчек считает театр причиной развода с супругой





Брак Марка Абелева и Галины Волчек продлился всего 10 лет, и даже большая любовь мужа не спасла второй союз знаменитого режиссера. Однако по сей день она осталась для него неприступной королевой, но в то, же время самой родной женщиной. В их окружении многие утверждают, что Абелев никак не мог понять, почему его жена предпочитает театр семье. Даже сложные и долгие беседы супругов не смогли наладить отношения, и терпение Абелева лопнуло.Марк Абелев признался, что ревновал супругу к работе. Ему не давало покоя мысль, что она не хочет детей из-за сильной любви к профессии. Их брак умер, поскольку каждый день был театр.