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Бывший муж Галины Волчек считает театр причиной развода с супругой

Бывший муж знаменитого театрального режиссера и руководителя «Современника» Галины Волчек Марк Абелев в одном из интервью рассказал, что их брак погубил театр. Его жена все свободное время посвящала работе, а не семье.
Бывший муж Галины Волчек считает театр причиной развода с супругой

Брак Марка Абелева и Галины Волчек продлился всего 10 лет, и даже большая любовь мужа не спасла второй союз знаменитого режиссера. Однако по сей день она осталась для него неприступной королевой, но в то, же время самой родной женщиной. В их окружении многие утверждают, что Абелев никак не мог понять, почему его жена предпочитает театр семье. Даже сложные и долгие беседы супругов не смогли наладить отношения, и терпение Абелева лопнуло.

Марк Абелев признался, что ревновал супругу к работе. Ему не давало покоя мысль, что она не хочет детей из-за сильной любви к профессии. Их брак умер, поскольку каждый день был театр.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15

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