Егор Дружинин рассказал об отношениях с коллегами по шоу «Танцы»





Режиссер отметил, что благодаря своему воспитанию он относится к остальным наставникам «Танцев» уважительно, при этом они отвечают ему тем же. Фанаты телешоу считают Таню Денисову жестким наставником, однако самого Егора Дружинина участники танцевального конкурса называют наиболее требовательным.Егор Владиславович заявил, что во время своих высказываний, он старается быть как можно мягче, чтобы не затрагивать чувства своих коллег. Также Дружинин рассказал, что к эксцентричности Мигеля он уже привык, хоть, иногда она переходит «разумные границы». В таких случаях режиссер выражает то, что думает, защищая участников танцевального шоу.