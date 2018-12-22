Екатерина Андреева в гонке телеведущих обогнала Леру Кудрявцеву
По результату опроса, который провела редакция издания «Комсомольская правда», лучшей телеведущей 2018 года стала Екатерина Андреева. Результат стал для всех неожиданным, так как практически до окончания гонки первую позицию занимала ведущая Лера Кудрявцева.
Телепередача Кудрявцевой, которая выходит на канала НТВ «Секрет на миллион», имеет резонансный характер. Поэтому совершенно не удивляет тот факт, что она занимала лидирующую ступень в голосовании.
Однако, неожиданно и резко представители Первого канала вырвали победу у коллег.
Несмотря на то, что за последнее время Екатерина Андреева появляется на телеэкранах редко, это не помешало ей набрать 28 % голосов среди зрительской аудитории. Такое количество процентов среди опрошенных дало возможность занять Андреевой победную позицию.
В тройку лидеров, также попали Юлия Меньшова – ведущая передач «Наедине со всеми» и «Сегодня вечером» на Первом канале и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова.
Лидирующей долгое время Лере Кудрявцевой удалось занять лишь четвертое место.
Телепередача Кудрявцевой, которая выходит на канала НТВ «Секрет на миллион», имеет резонансный характер. Поэтому совершенно не удивляет тот факт, что она занимала лидирующую ступень в голосовании.
Однако, неожиданно и резко представители Первого канала вырвали победу у коллег.
Несмотря на то, что за последнее время Екатерина Андреева появляется на телеэкранах редко, это не помешало ей набрать 28 % голосов среди зрительской аудитории. Такое количество процентов среди опрошенных дало возможность занять Андреевой победную позицию.
В тройку лидеров, также попали Юлия Меньшова – ведущая передач «Наедине со всеми» и «Сегодня вечером» на Первом канале и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова.
Лидирующей долгое время Лере Кудрявцевой удалось занять лишь четвертое место.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:52