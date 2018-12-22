Екатерина Андреева в гонке телеведущих обогнала Леру Кудрявцеву





Телепередача Кудрявцевой, которая выходит на канала НТВ «Секрет на миллион», имеет резонансный характер. Поэтому совершенно не удивляет тот факт, что она занимала лидирующую ступень в голосовании.Однако, неожиданно и резко представители Первого канала вырвали победу у коллег.Несмотря на то, что за последнее время Екатерина Андреева появляется на телеэкранах редко, это не помешало ей набрать 28 % голосов среди зрительской аудитории. Такое количество процентов среди опрошенных дало возможность занять Андреевой победную позицию.В тройку лидеров, также попали Юлия Меньшова – ведущая передач «Наедине со всеми» и «Сегодня вечером» на Первом канале и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова.Лидирующей долгое время Лере Кудрявцевой удалось занять лишь четвертое место.