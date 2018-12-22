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Учёные раскрыли подробности последней теории Стивена Хокинга

Учёные раскрыли подробности последней теории Стивена Хокинга и цикличной Вселенной. Новая точка зрения согласует теорию относительности с квантовой.
Учёные раскрыли подробности последней теории Стивена Хокинга

Хотя Стивен Хокинг не успел довести до конца свои последние наработки, его коллеги видят в последней теории популяризатора науки большой потенциал. Учёный не верил в однозначное сходство Вселенной с нейронной системой человеческого тела. Однако в последствиях Большого взрыва физик усматривал некую цикличность.

Он предполагал, что пространство вокруг людей может заключаться одно внутри другого. Свою теорию Хокинг основывал на более ранней теории струн. Данная концепция предполагает, что точечные физические частицы являются одномерными вибрирующими струнами.

Есть несколько Вселенных в различных плоскостях пространства-времени. Трёхмерная физическая реальность в теории Хокинга сводится к двумерным проекциям, как голограмма.

Несколько существующих Вселенных на самом деле являются фрактальными тупиками, то есть изначальными сферами. Они появились при замедлении экспоненциальной инфляции после Большого взрыва.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:43

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