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Ксения Бородина и Анна Седокова поразили поклонников своим поведение на новогодней сказке «Лебединое озеро»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и известная певица Анна Седокова шокировали преданных поклонников своим поведением на новогодней сказке Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

Не секрет, что на днях новогоднее представление всемирно известного российского фигуриста и заслуженного мастера спорта РФ Евгения Плющенка посетили практически все медийные личности. В их число вошла Ксения Бородина, экс-солистка музыкального коллектива «ВИА Гра» Анна Седокова, Ани Лорак, Филипп Киркоров и многие другие.

Ксения Бородина и Анна Седокова поразили поклонников своим поведение на новогодней сказке «Лебединое озеро»

Впрочем, больше всего выделились среди гостей Бородина и Седокова. Дело в том, что знаменитости принялись во весь голос кричать во время показа шоу, и без стеснения снимали все на телефон, после чего разместили эти видеоролики у себя на страничках в Instagram в Stories.

Нужно отметить, что «безобразное» поведение Анны и Ксении, которые громко кричали, что тоже умеют кататься на коньках и могут показать точно такие же трюки, если выйдут сейчас на лед, чтобы продемонстрировать всем свои способности, шокировало их поклонников.

Ксения Бородина и Анна Седокова поразили поклонников своим поведение на новогодней сказке «Лебединое озеро»

Один за другим фанаты принялись заявлять, что Бородина и Седокова, невзирая на то, что являются известными личностями, не умеют правильно себя вести на таких мероприятиях. Некоторые пользователи Сети даже назвали Ксению и Анну «селом».

«Бородина и Седокова, что с ума вообще сошли? Или они не трезвые на представление пришли?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:45

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