АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Федор Бондарчук и Никита Михалков не хотят снимать Филиппа Киркорова из-за его неизменного образа

Знаменитые российские кинорежиссеры Федор Бондарчук и Никита Михалков поставили крест на актерской карьере поп-короля Филиппа Киркорова. Певец признался, что много лет мечтает сниматься в кино, но его запоминающийся образ препятствует в исполнении давней мечты. В рамках документального фильма «Цвет настроения» он поделился воспоминаниями из прошлого.

Федор Бондарчук и Никита Михалков не хотят снимать Филиппа Киркорова из-за его неизменного образа
Филипп Киркоров не только приоткрыл занавес своей ежедневной деятельности, но и дал откровенное интервью съемочной группе фильма. Когда он был маленьким, то его семья жила напротив кинотеатра «Иллюзион», где будущий артист стал постоянным посетителем. Тогда у него появилась мечта сниматься в кино. Теперь Киркоров вырос, и в его окружении появилось множество талантливых и известных кинорежиссеров, таких как Никита Михалков или Федор Бондарчук. Однако оба отказали ему в работе, поскольку уверены, что образ Филиппа Киркорова ничем не изменить. Бондарчук ответил певцу, что даже образ упыря не скроет «заячьи ушки» знаменитого поп-короля.
Федор Бондарчук и Никита Михалков не хотят снимать Филиппа Киркорова из-за его неизменного образа
Когда Михалков поинтересовался, кого хочет сыграть его коллега, тот ответил, что и в театре и в кино он – Король Лев, а не Гамлет. Режиссер ему ответил, что на сцене театра или в кадре зритель все равно будет видеть Филиппа Киркорова, а не образ персонажа.
Федор Бондарчук и Никита Михалков не хотят снимать Филиппа Киркорова из-за его неизменного образа

Певец признался, что виной всему его незабываемый имидж, над которым он трудился на протяжении долгих 30 лет. И теперь его роли в кино ограничиваются игрой самого себя.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Федор Бондарчук и Никита Михалков не хотят
Ученые обнаружили рядом с Землей пояс новых
В Сети на видео показали флагманский смартфон
Ольга Бузова «раздражала» директора гимназии
Жители Австралии обнаружили загадочное морское
Саша Савельева начала ремонт в квартире перед
Ксения Бородина и Анна Седокова поразили
В Перу ученые нашли место жертвоприношений
Актриса Юлия Ауг в Instagram пожаловалась на
Владелец версии Haval H6 рассказал о плюсах авто
Александра Черно рассказала, что Розалию Райсон
Филипп Киркоров вместе с детьми появился на
Анфиса Чехова в Instagram озвучила причину,
Виктория Лопырёва порадовала фанатов
Элина Камирен увезла дочь в другой город, чтобы
Валентин Юдашкин в Instagram поздравил дочь
Компания Mercedes-Benz открыла в Верхнем Мерионе
Бритни Спирс показала свою подготовку к
Астрологи рассказали о аномальном космическом
Звезда «Дома-2» Александра Артемова считает
Съемочная группа «Рюкзака» чуть не оказалась в
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска расслабляет мужчин
Скончалась актриса из фильма «Телохранитель»
Зоозащитники затравили модель plus-size Юлию
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала,
Предсказания в газете «Комсомольская правда» за
Дарья Шигина покинула шоу "Голос" в четвертьфинале
Рекламный аккаунт Ксении Собчак с новогодним
В небе над Вашингтоном местные жители заметили
Ученые: Гепатит признан самым опасный вирусом
Просмотреть все новости