Федор Бондарчук и Никита Михалков не хотят снимать Филиппа Киркорова из-за его неизменного образа

Филипп Киркоров не только приоткрыл занавес своей ежедневной деятельности, но и дал откровенное интервью съемочной группе фильма. Когда он был маленьким, то его семья жила напротив кинотеатра «Иллюзион», где будущий артист стал постоянным посетителем. Тогда у него появилась мечта сниматься в кино. Теперь Киркоров вырос, и в его окружении появилось множество талантливых и известных кинорежиссеров, таких как Никита Михалков или Федор Бондарчук. Однако оба отказали ему в работе, поскольку уверены, что образ Филиппа Киркорова ничем не изменить. Бондарчук ответил певцу, что даже образ упыря не скроет «заячьи ушки» знаменитого поп-короля.Когда Михалков поинтересовался, кого хочет сыграть его коллега, тот ответил, что и в театре и в кино он – Король Лев, а не Гамлет. Режиссер ему ответил, что на сцене театра или в кадре зритель все равно будет видеть Филиппа Киркорова, а не образ персонажа.