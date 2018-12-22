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В Сети на видео показали флагманский смартфон Honor View 20

В интернете появилось видео, демонстрирующее новую ожидаемую флагманскую версию смартфона Honor View 20. Гаджет должен занять достойное место среди конкурентных моделей, имеющих мощную начинку и возможности камеры.

В Сети на видео показали флагманский смартфон Honor View 20


На видео блогеры показывают игровой процесс, осуществляемый на новой версии Honor View 20. Из ролика видно, что флагманская версия будет наделена дополнительным аксессуаром для игроманов. Производитель пока не разглашает информацию о технических характеристиках ожидаемого смартфона. Имеются данные, что устройство должны наделить камерой на 25 мп, а также мощной аккумуляторной батареей на 4000 мАч.



Honor View 20 планируют премировать в конце декабря. Пока неизвестна цена на данное устройство. Есть предположения, что компания Honor оснастит новую версию топовыми характеристиками.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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