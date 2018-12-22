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Ученые обнаружили рядом с Землей пояс новых опасных астероидов

Ученые провели ряд исследований и обнаружили, что рядом Землей находится новый пояс опасных астероидов. Один из наиболее больших объектов имеет диаметр около 1,6 км. Максимально космические тела приблизятся к планете, предположительно, через 400 лет.

Ученые обнаружили рядом с Землей пояс новых опасных астероидов

Астрономы заметили в 2003 году астероид SD220, но тогда не придали этому значения, приняв его за единичный элемент. Позднее удалось выяснить, что космический объект имеет траекторию, напоминающую движение других метеоритов, расположенных недалеко от Земли.

Устройство, разработанное Goldstone Deep Space Communications, позволило представителям мира науки получить снимки небесного тела, подтверждающие его "родство" с остальными объектами пояса.
Ученые обнаружили рядом с Землей пояс новых опасных астероидов

По мнению исследователей, астероид может проходить 3,6 млн км за день. В настоящий момент ученые уверены, что опасных столкновений с Землей не состоится, пока траектория пояса находится за лунной орбитой.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:15

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