Александра Черно рассказала, что Розалию Райсон выгнали с «Дома-2» за употребление запрещенных препаратов





На днях Александра, несмотря на то, что активно занималась подготовкой к свадьбе, все-таки вышла в прямой эфир, в котором рассказала, почему Розалию выгнали с проекта, а также заявила, что не понимает, зачем девушке так важно знать ориентацию ее молодого человека.По словам Черно, Райсон отправили «в свободное плаванье» не просто так, а из-за того, что ее поймали за употреблением запрещенных веществ. Руководство «Дома, как оказалось, не стало прощать этого блондинке, несмотря даже на то, что она состояла в отношениях с одним из самых рейтинговых участников проекта – Андреем Шабариным и сразу же попросило девушку отправиться «на выход».Также Александра рассказала о том, что Андрей, которого Иосиф пригласил на свою последнюю холостяцкую вечеринку, так и не появился на мероприятии, а все из-за того, что Розалия смогла отыскать нужные «рычажки», за которые она то и дело дергает и Шабарин выполняет все то, чего хочет только она.Не забыла будущая невеста высказаться и по поводу того, что Розалия заявила в недавнем своем прямом эфире. Александра отметила, что не понимает, зачем Райсон знать настоящую ориентацию ее возлюбленного Иосифа, особенно сейчас, когда она находится за Периметром.Напомним, что Розалия недавно заявила, что сомневается в настоящей ориентации Оганесяна.