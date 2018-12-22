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Александра Черно рассказала, что Розалию Райсон выгнали с «Дома-2» за употребление запрещенных препаратов

Возлюбленная Иосифа Оганесяна – Александра Черно рассказала всю правду о выгоне Розалии Райсон из реалити-шоу «Дом-2» и объяснила, почему Андрей Шабарин так и не появился на мальчишнике ее избранника.

На днях Александра, несмотря на то, что активно занималась подготовкой к свадьбе, все-таки вышла в прямой эфир, в котором рассказала, почему Розалию выгнали с проекта, а также заявила, что не понимает, зачем девушке так важно знать ориентацию ее молодого человека.

Александра Черно рассказала, что Розалию Райсон выгнали с «Дома-2» за употребление запрещенных препаратов

По словам Черно, Райсон отправили «в свободное плаванье» не просто так, а из-за того, что ее поймали за употреблением запрещенных веществ. Руководство «Дома, как оказалось, не стало прощать этого блондинке, несмотря даже на то, что она состояла в отношениях с одним из самых рейтинговых участников проекта – Андреем Шабариным и сразу же попросило девушку отправиться «на выход».

Также Александра рассказала о том, что Андрей, которого Иосиф пригласил на свою последнюю холостяцкую вечеринку, так и не появился на мероприятии, а все из-за того, что Розалия смогла отыскать нужные «рычажки», за которые она то и дело дергает и Шабарин выполняет все то, чего хочет только она.

Александра Черно рассказала, что Розалию Райсон выгнали с «Дома-2» за употребление запрещенных препаратов

Не забыла будущая невеста высказаться и по поводу того, что Розалия заявила в недавнем своем прямом эфире. Александра отметила, что не понимает, зачем Райсон знать настоящую ориентацию ее возлюбленного Иосифа, особенно сейчас, когда она находится за Периметром.

Напомним, что Розалия недавно заявила, что сомневается в настоящей ориентации Оганесяна.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20

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