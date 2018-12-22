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Жители Австралии обнаружили загадочное морское существо со множеством щупалец

Жители Австралии обнаружили загадочное морское существо, имеющее множеством щупалец. Данная информация стала известна благодаря пользователям форума Reddit.
Жители Австралии обнаружили загадочное морское существо со множеством щупалец

По информации, размещенной на социальном новостном сайте Reddit, на берег в австралийском городе Брум волнами было выброшено неизвестное существо, которое имеет большое количество щупалец. На данный момент существует мнение, что обнаруженный объект может быть внеземного происхождения.

Неизвестного морского жителя обнаружили прогуливавшаяся по побережью семья. Пользователь форума сообщил, что найденный монстр внешне похож на инопланетного гостя. Мужчина обусловливает это тем, что морской житель имеет огромное количество черных конечностей в виде щупалец.

Среди юзеров моментально разгорелись оживленные споры по поводу происхождения сущности. Комментирующие пост разделились на две группы. Одни утверждают, что изображенный на фото монстр ни что иное, как существо с другой планеты. Другая группа придерживается мнения, что это актинии из класса коралловых полипов, которых чаще всего можно встретить на побережье Западной Австралии. Представители этого вида имеют способность достигать в размерах до 50 см.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00

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