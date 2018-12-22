В Перу ученые нашли место жертвоприношений племени Вари





Исследователи Перу поделились подробностями новой находки церемониального места, используемого исчезнувшей цивилизацией индейцев Вари. Жертвоприношения осуществляли на площадке возне нынешнего Ламбаеке, находящегося на побережье страны. Племя, чью религию изучают археологи, жило 500-1000 лет тому назад.Раскопками занялся Эдгар Бракамонте, представляющий Министерство культуры Перу. Археологам уже удалось обнаружить 12 гробниц и несколько аналогов, которые предстоит очистить от верхнего слоя грунта.В захоронениях хранились черепа людей, чьи повреждения указывают на насильственные проломы и обезглавливание. На останках также можно разглядеть свидетельства связывания пленников верёвкой для последующего жертвоприношения.В апреле 2018-го на севере Перу даже нашли площадку с детскими скелетами. Учёные извлекли останки 140 Вари от 5 до 14 лет, которых также могли пожертвовать богам. Возраст тел равен 550 годам.На грудных костях детей нашли повреждения от церемониального ножа. Отметим, что к древним городам царства Вари относятся Серро-Патало и Торо-Муэрто.