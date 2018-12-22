Саша Савельева начала ремонт в квартире перед рождением первенца

Квартира Саши Савельевой не нуждается в капитальном ремонте, однако исполнительница песен очень захотела изменить ее дизайн. По словам дизайнера Марии Рублевой, ей предстоит сделать современный стильный интерьер на базе существующего морально устаревшего качественного ремонта.Стоит отметить, что информация о первой беременности певицы появилась недавно. Поклонники увидели во время концерта, что у Саши Савельевой заметно округлился живот. В повседневной жизни знаменитость носит одежду просторного кроя — оверсайз пиджаки и объемные свитера, под которыми скрывает изменения в своей фигуре.