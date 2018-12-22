Актриса Юлия Ауг в Instagram пожаловалась на недобросовестных работодателей



Юлия Ауг поделилась с публикой сложностями своей профессии, а именно невыполнением своих обязанностей работодателями. По ее словам, они часто позволяют себе не переводить деньги за выполненную работу. В своем комментарии актриса признается, что не перебирает проектами и берется за любую работу, даже, если приходится работать с дебютантами. Ауг отметила, что сама кормит семью и надеяться ей не на кого. Не жалея себя она ежедневно трудится по 18 часов, без выходных, больничных и отпуска.

Юлия Ауг поделилась с публикой сложностями своей профессии, а именно невыполнением своих обязанностей работодателями. По ее словам, они часто позволяют себе не переводить деньги за выполненную работу. В своем комментарии актриса признается, что не перебирает проектами и берется за любую работу, даже, если приходится работать с дебютантами. Ауг отметила, что сама кормит семью и надеяться ей не на кого. Не жалея себя она ежедневно трудится по 18 часов, без выходных, больничных и отпуска.





Юлия Ауг решила «выбивать» деньги из работодателей методом шантажа. Например, если команде не оплатили съемки, то на озвучивание они не поедут. Или не пойдут в кадр, если были перебои с выплатой, а вот по поводу переработок работодателю придется уточнять график с их личным агентом.