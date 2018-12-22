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Актриса Юлия Ауг в Instagram пожаловалась на недобросовестных работодателей

Известная российская актриса театра и кино Юлия Ауг в своем блоге Instagram рассказала о недобросовестных работодателях. Она призналась, что из-за задержки зарплаты, ей не удалось подготовить свой дом к зимнему периоду. Артистка пригрозила обидчикам шантажом.
Актриса Юлия Ауг в Instagram пожаловалась на недобросовестных работодателей
Юлия Ауг поделилась с публикой сложностями своей профессии, а именно невыполнением своих обязанностей работодателями. По ее словам, они часто позволяют себе не переводить деньги за выполненную работу. В своем комментарии актриса признается, что не перебирает проектами и берется за любую работу, даже, если приходится работать с дебютантами. Ауг отметила, что сама кормит семью и надеяться ей не на кого. Не жалея себя она ежедневно трудится по 18 часов, без выходных, больничных и отпуска.
Актриса Юлия Ауг в Instagram пожаловалась на недобросовестных работодателей

Юлия Ауг решила «выбивать» деньги из работодателей методом шантажа. Например, если команде не оплатили съемки, то на озвучивание они не поедут. Или не пойдут в кадр, если были перебои с выплатой, а вот по поводу переработок работодателю придется уточнять график с их личным агентом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:38

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