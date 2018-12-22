Филипп Киркоров вместе с детьми появился на премьере шоу "Лебединое озеро"





На грандиозном шоу олимпийского чемпиона, созданного по мотивам балета Петра Чайковского можно было увидеть звезд отечественной эстрады первой величины. Филлип Киркоров с наследниками также не забыл поддержать Евгения Плющенко и его творение.Он пришел на мероприятие в удобных классических джинсах и пиджаке с яркими аппликациями. На голове знаменитости красовался любимый атрибут стиля Филлипа Бедросовича - шляпа с украшениями.Наследники поп-звезды решили пойти по стопам отца, так как их наряды были весьма необычными. Алла-Виктория позировала перед объективами в серебристой куртке, брюках с леопардовым принтом и отделанных мехом полусапожках. Мартин выглядел не менее стильно, чем его сестра: он предстал в яркой куртке зеленого цвета, а угги мальчика прекрасно гармонировали с брюками Аллы-Виктории.