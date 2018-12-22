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Владелец версии Haval H6 рассказал о плюсах авто

Владелец версии Haval H6 рассказал о плюсах транспортного средства. Эту модель водитель купил после внедорожной версии Lexus GS300.

Владелец версии Haval H6 рассказал о плюсах авто


Вследствие этого он довольно быстро привык к управлению новым авто. По его словам, Lexus не уступает китайской версии в вопросе удобства управления. Тоже самое касается работы тормозной системы и динамики движения. Однако, предлагаемые опции новой модели превзошли Lexus GS300. Водитель выбрал бензиновый вариант с мотором, который генерирует 245 л.с. Данный автомобиль довольно легко заводится даже при двадцатиградусном холоде. Авто отличается хорошей проходимостью, а также вместительным салоном.

Haval H6 оснащается USB разъемами для подзарядки гаджетов. Это позволяет воспроизводить в салоне музыкальные файлы с телефона через динамики. Владелец отметил, что автомобиль отличается высоким уровнем шумоизоляции, надежностью, высоким качеством материалов для отделки автомобильного салона.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:25

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