Владелец версии Haval H6 рассказал о плюсах авто





Вследствие этого он довольно быстро привык к управлению новым авто. По его словам, Lexus не уступает китайской версии в вопросе удобства управления. Тоже самое касается работы тормозной системы и динамики движения. Однако, предлагаемые опции новой модели превзошли Lexus GS300. Водитель выбрал бензиновый вариант с мотором, который генерирует 245 л.с. Данный автомобиль довольно легко заводится даже при двадцатиградусном холоде. Авто отличается хорошей проходимостью, а также вместительным салоном.Haval H6 оснащается USB разъемами для подзарядки гаджетов. Это позволяет воспроизводить в салоне музыкальные файлы с телефона через динамики. Владелец отметил, что автомобиль отличается высоким уровнем шумоизоляции, надежностью, высоким качеством материалов для отделки автомобильного салона.