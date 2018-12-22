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Анфиса Чехова в Instagram озвучила причину, заставляющую женщин красить губы красной помадой

Теледива Анфиса Чехова рассказала причину по которой многие женщины используют помаду красного цвета. Соответствующий пост артистка разместила на своей страничке в социальной сети Instagram.
Анфиса Чехова в Instagram озвучила причину, заставляющую женщин красить губы красной помадой

Популярная телеведущая и актриса Анфиса Чехова на своей странице в сети Instagram разместила пост в котором поделилась с поклонниками мнением - для чего женщины используют красную помаду. По словам артистки, она не согласна с предположениями, что окрашенные в красный цвет губы – это скрытое выражения сексуального желания и поиск интима.

Анфиса Чехова утверждает, что выбранный цвет помады для женщин не является показателем настроения. Актриса подчеркивает, что подобные убеждения, бытующие среди мужчин, абсолютно неверны. Сама теледива придерживается того мнения, что красная помада – это обычная часть макияжа, которая не несет никакого скрытого смысла.

Подтверждая свои высказывания, Чехова, которая является экспертом в области сексуальных отношений, вспомнила анекдот о Фрейде. Психоаналитик предлагал хоть изредка банан воспринимать - как банан, и когда о нем вспоминают в разговоре- не спешить делать неоправданные выводы.

Многие фолловеры артистки согласились с мнением знаменитости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:07

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