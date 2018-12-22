Валентин Юдашкин в Instagram поздравил дочь Галину с днём рождения

Валентин Юдашкин пожелал 28-летней Галине всего самого хорошего, поблагодарив именинницу за подаренных ему 2-х замечательных внуков. Также популярный российский модельер подчеркнул, что дочь для него не только ребёнок - а прекрасная подруга, с которой он постоянно советуется, при этом считается с её мнением. Дизайнер отметил, что наследница самостоятельная девушка, которая лично решает различные проблемы.Фолловеры также поздравили Галину Юдашкину с днем рождения, "засыпав" ее добрыми пожеланиями. Многие фанаты признались, что семья дизайнера является примером для многих людей.