Валентин Юдашкин в Instagram поздравил дочь Галину с днём рождения
Валентин Юдашкин обнародовал в своем Instagram-аккаунте семейное фото. Модельер под данным снимком поздравил дочь Галину с днем рождения.
Валентин Юдашкин пожелал 28-летней Галине всего самого хорошего, поблагодарив именинницу за подаренных ему 2-х замечательных внуков. Также популярный российский модельер подчеркнул, что дочь для него не только ребёнок - а прекрасная подруга, с которой он постоянно советуется, при этом считается с её мнением. Дизайнер отметил, что наследница самостоятельная девушка, которая лично решает различные проблемы.
Фолловеры также поздравили Галину Юдашкину с днем рождения, "засыпав" ее добрыми пожеланиями. Многие фанаты признались, что семья дизайнера является примером для многих людей.
Валентин Юдашкин пожелал 28-летней Галине всего самого хорошего, поблагодарив именинницу за подаренных ему 2-х замечательных внуков. Также популярный российский модельер подчеркнул, что дочь для него не только ребёнок - а прекрасная подруга, с которой он постоянно советуется, при этом считается с её мнением. Дизайнер отметил, что наследница самостоятельная девушка, которая лично решает различные проблемы.
Фолловеры также поздравили Галину Юдашкину с днем рождения, "засыпав" ее добрыми пожеланиями. Многие фанаты признались, что семья дизайнера является примером для многих людей.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:52