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Компания Mercedes-Benz открыла в Верхнем Мерионе новый дилерский центр авто для детей

Представители компании Mercedes-Benz открыли новый дилерский центр авто, который предназначен непосредственно для детей. Здесь предлагаются лицензированные различные копии версий немецкой известной марки.

Компания Mercedes-Benz открыла в Верхнем Мерионе новый дилерский центр авто для детей


На территории торгового центра "King of Prussia" открыли специализированный магазин, в котором продают детские электромобили. Он носит название "Lil Benz Dealership". Данный дилерский центр расположен в Верхнем Мерионе американского штата Пенсильвания. В данном центре предлагаются все лицензированные электрические авто для детей. Маленькие версии Mercedes очень функциональны. Данные автомобили могут развивать скорость до 6 км/час.



Маленькие клиенты, прошедшие так называемый тест-драйв, получают от владельцев магазина специальное руководство пользователя. Данный документ также является книжкой-раскраской. Маленькие водители также получили водительские удостоверения, в которых имеются их фотографии.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:43

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