Компания Mercedes-Benz открыла в Верхнем Мерионе новый дилерский центр авто для детей





На территории торгового центра "King of Prussia" открыли специализированный магазин, в котором продают детские электромобили. Он носит название "Lil Benz Dealership". Данный дилерский центр расположен в Верхнем Мерионе американского штата Пенсильвания. В данном центре предлагаются все лицензированные электрические авто для детей. Маленькие версии Mercedes очень функциональны. Данные автомобили могут развивать скорость до 6 км/час.Маленькие клиенты, прошедшие так называемый тест-драйв, получают от владельцев магазина специальное руководство пользователя. Данный документ также является книжкой-раскраской. Маленькие водители также получили водительские удостоверения, в которых имеются их фотографии.