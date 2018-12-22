Бритни Спирс показала свою подготовку к выступлениям под старые песни в Instagram

Бритни Спирс является одной из успешных артисток планеты, однако ее карьера резко пошла вниз после сложного развода с отцом ее детей Кевином Федерлайном. Теперь же она восстановила фигуру и стала увереннее двигаться на сцене. Не так давно в ее блоге Instagram появился видеоролик с одной из репетиций. На видео можно увидеть Спирс, исполняющую сложные па вместе со своей командой.По словам Бритни Спирс, если бы к ней не пришел успех в качестве певицы, то она занялась бы танцами и стала хореографом. И это не удивительно, ведь ее видеоролик с танцами Toxic завоевал премию «Грэмми». За все эти годы образ артистки остался неизменным: прическа, одежда и даже макияж. Однако нашлись и критики, которые рекомендуют Спирс обратить внимание на выбор одежды.