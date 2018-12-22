АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска расслабляет мужчин массажем

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска поделилась с журналистами своими секретами сооблазнения мужчин и рассказала о специальном расслабляющем массаже.

Звезда телестройки откровенно призналась в интервью, что после того как оказалась вне Периметра «Дома-2» постаралась сделать свою жизнь незабываемой и яркой.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска расслабляет мужчин массажем

Оксана без стеснения отвечала на вопросы о сексе и откровенно заявила, что идет на все ради партнера и даже поделилась некоторыми правилами своего поведения в постели.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска расслабляет мужчин массажем

Так Ряска рассказала, что мужчинам нравится попа, и она всегда предоставляет им возможность потрогать свою пышную «пятую точку». Также Оксана со знанием дела заявила, что мужчинам нравится, когда женщина целует их полностью.

Звезда «Дома-2» Оксана Ряска расслабляет мужчин массажем

Ряска уверена что, прежде всего, в постели нужно стараться доставить удовольствие мужчине и всегда брать ситуацию в свои руки, иногда в буквальном смысле слова.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырёва порадовала фанатов
Элина Камирен увезла дочь в другой город, чтобы
Валентин Юдашкин в Instagram поздравил дочь
Компания Mercedes-Benz открыла в Верхнем Мерионе
Бритни Спирс показала свою подготовку к
Астрологи рассказали о аномальном космическом
Звезда «Дома-2» Александра Артемова считает
Съемочная группа «Рюкзака» чуть не оказалась в
Звезда «Дома-2» Оксана Ряска расслабляет мужчин
Скончалась актриса из фильма «Телохранитель»
Зоозащитники затравили модель plus-size Юлию
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала,
Предсказания в газете «Комсомольская правда» за
Дарья Шигина покинула шоу "Голос" в четвертьфинале
Рекламный аккаунт Ксении Собчак с новогодним
В небе над Вашингтоном местные жители заметили
Ученые: Гепатит признан самым опасный вирусом
Ольгу Бузову наконец-то позвали замуж
Анастасия Волочкова перепела легендарный
Forbes анонсировал рейтинг самых неудачливых
Ксения Бородина рекламирует больницу с нерадивыми
Регина Тодоренко показала репетицию родов в своей
Причину ледниковых периодов нашли в перекрытии
Евгения Феофилактова скопировала зимнюю
Врачи рассказали о опасности жареной пищи для
В Сети рассекретили интерьер кроссовера
Специалисты "Медиалогии" представили рейтинг
Сергей Бурунов рассказал о встрече ужасного
Сергей Лавров заявил, что Наргиз Закирова стала
Филипп Киркоров рассказал в документальном фильме
Просмотреть все новости