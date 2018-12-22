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Астрологи рассказали о аномальном космическом явлении в день зимнего солнцестояния

В ночь с 21 на 22 полнолуние совпало с днем зимнего солнцестояния. Астрологи рассказали, что аномальное явление является очень редким, потому что в Северном полушарии подобное событие наблюдалось только 10 раз с 1793 года. Специалисты встревожены, так как такие совпадения могут воздействовать на поведение людей самым неожиданным образом.
Астрологи рассказали о аномальном космическом явлении в день зимнего солнцестояния

По словам директора Русской астрологической школы Александра Зараева, в период "встречи" зимнего солнцестояния и полнолуния происходят весьма странные вещи. Такие явления известны под названием "холодное полнолуние". Галактическая ось и ось Земли совпадают, а Солнце располагается напротив Луны. Между ними находится Голубая планета в этот момент.

Эксперт пояснил, что Солнце и Луна пронзят Землю энергетикой. Многие в этот период смогут ощутить мощнейший прилив сил. Астролог отметил, что людям предстоит сделать выбор: использовать энергию во благо или наоборот.

Александр Зараев обращает внимание на то, что люди "заряженные" энергетикой Луны должны внимательно прислушиваться к своим эмоциям. Он отметил, что под воздействием космических процессов большинство может делать необдуманные поступки.

Астрономы к такому редкому явлению отнеслись более адекватнее. Дмитрий Вибе из Института астрономии РАН рассказал, что "холодное полнолуние" для науки ничего необычного и нового не представляет. Однако большинство ученых занимается изучением астрономического события, пытаясь сделать какое-нибудь громкое открытие.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:28

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