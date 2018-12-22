Астрологи рассказали о аномальном космическом явлении в день зимнего солнцестояния





По словам директора Русской астрологической школы Александра Зараева, в период "встречи" зимнего солнцестояния и полнолуния происходят весьма странные вещи. Такие явления известны под названием "холодное полнолуние". Галактическая ось и ось Земли совпадают, а Солнце располагается напротив Луны. Между ними находится Голубая планета в этот момент.Эксперт пояснил, что Солнце и Луна пронзят Землю энергетикой. Многие в этот период смогут ощутить мощнейший прилив сил. Астролог отметил, что людям предстоит сделать выбор: использовать энергию во благо или наоборот.Александр Зараев обращает внимание на то, что люди "заряженные" энергетикой Луны должны внимательно прислушиваться к своим эмоциям. Он отметил, что под воздействием космических процессов большинство может делать необдуманные поступки.Астрономы к такому редкому явлению отнеслись более адекватнее. Дмитрий Вибе из Института астрономии РАН рассказал, что "холодное полнолуние" для науки ничего необычного и нового не представляет. Однако большинство ученых занимается изучением астрономического события, пытаясь сделать какое-нибудь громкое открытие.