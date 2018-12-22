Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала, как едва заживо не сгорела в своей квартире





По словам возлюбленной Алексея Кудряшова, несколько лет назад ей пришлось пережить очень страшную трагедию, которую она не может забыть по сегодняшний день.Не секрет, что после того, как Балинская и Кудряшов покинули реалити-шоу, влюбленные уехали в родной город девушки – Гродно, где, как оказалось, Анастасия чувствует себя максимально уютно, умиротворенно и комфортно. Мало кому известно, что в свое время блондинка пережила семейное несчастье и в один момент осталась с родителями буквально на улице.Экс-звезда «Дома-2» в очередном интервью рассказала, как девять лет назад квартира ее родителей в Гродно сгорела. По словам Балинской, ее спасла собака, которая среди ночи ее разбудила. Родительница Анастасии как раз в тот день работала и девушка была сама дома.Когда Настя выглянула в окно, то увидела, что соседи бегают по улице в панике с ведрами воды. Девушка направилась в другую комнату и увидела, что в ней разгорелось огромное пламя. Пожарная машина приехала на место трагедии спустя 20 минут.Устроил в доме пожар один из соседей Балинской, который, работая с бензином, курил в помещении. Спаслась Анастасия только чудом. Девушка схватила собаку, которая ее разбудила, и выбежала на улицу в том, в чем тогда была.