Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала, как едва заживо не сгорела в своей квартире
Бывшая участница телестройки «Дом-2» Анастасия Балинская дала очередное интервью, в котором рассказала, как едва не погибла в собственном жилище.
По словам возлюбленной Алексея Кудряшова, несколько лет назад ей пришлось пережить очень страшную трагедию, которую она не может забыть по сегодняшний день.
Не секрет, что после того, как Балинская и Кудряшов покинули реалити-шоу, влюбленные уехали в родной город девушки – Гродно, где, как оказалось, Анастасия чувствует себя максимально уютно, умиротворенно и комфортно. Мало кому известно, что в свое время блондинка пережила семейное несчастье и в один момент осталась с родителями буквально на улице.
Экс-звезда «Дома-2» в очередном интервью рассказала, как девять лет назад квартира ее родителей в Гродно сгорела. По словам Балинской, ее спасла собака, которая среди ночи ее разбудила. Родительница Анастасии как раз в тот день работала и девушка была сама дома.
Когда Настя выглянула в окно, то увидела, что соседи бегают по улице в панике с ведрами воды. Девушка направилась в другую комнату и увидела, что в ней разгорелось огромное пламя. Пожарная машина приехала на место трагедии спустя 20 минут.
Устроил в доме пожар один из соседей Балинской, который, работая с бензином, курил в помещении. Спаслась Анастасия только чудом. Девушка схватила собаку, которая ее разбудила, и выбежала на улицу в том, в чем тогда была.
По словам возлюбленной Алексея Кудряшова, несколько лет назад ей пришлось пережить очень страшную трагедию, которую она не может забыть по сегодняшний день.
Не секрет, что после того, как Балинская и Кудряшов покинули реалити-шоу, влюбленные уехали в родной город девушки – Гродно, где, как оказалось, Анастасия чувствует себя максимально уютно, умиротворенно и комфортно. Мало кому известно, что в свое время блондинка пережила семейное несчастье и в один момент осталась с родителями буквально на улице.
Экс-звезда «Дома-2» в очередном интервью рассказала, как девять лет назад квартира ее родителей в Гродно сгорела. По словам Балинской, ее спасла собака, которая среди ночи ее разбудила. Родительница Анастасии как раз в тот день работала и девушка была сама дома.
Когда Настя выглянула в окно, то увидела, что соседи бегают по улице в панике с ведрами воды. Девушка направилась в другую комнату и увидела, что в ней разгорелось огромное пламя. Пожарная машина приехала на место трагедии спустя 20 минут.
Устроил в доме пожар один из соседей Балинской, который, работая с бензином, курил в помещении. Спаслась Анастасия только чудом. Девушка схватила собаку, которая ее разбудила, и выбежала на улицу в том, в чем тогда была.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:59