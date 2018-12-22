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Скончалась актриса из фильма «Телохранитель» Этель Айлер

Скончалась известная актриса Этель Айлер. Американка стала известна благодаря роли в фильме «Телохранитель».
Скончалась актриса из фильма «Телохранитель» Этель Айлер

Актриса театра и кино, американка Этель Айлер умерла 18 ноября. Несмотря на это, о ее кончине широкая общественность узнала только сейчас. Артистке на момент смерти исполнилось 88 лет.

Популярность к артистке пришла еще в далеком 1957 году, когда Этель выступила в своем первом мюзикле «Просто небесный» режиссера Лэнгстона Хьюза на знаменитом Бродвее.

После дебюта Айлер ждал успех в пьесе «Чернокожие: Шоу Клоунов» постановки Жана Жене. Благодаря своей харизме и актерскому мастерству Этель Айлер получила роль Кэрри Хэнкс на телевизионном проекте «Шоу Косби», который снимался с 1984 по 1992 год.

Примечательно, также была роль актрисы в фильме «9,5 недель». В этой картине Этель сыграла продавщицу ювелирных изделий.
Скончалась актриса из фильма «Телохранитель» Этель Айлер

Последней ролью, которую Этель сыграла на Бродвее, была в спектакле «Маленькие лисицы». За игру в этой постановки актрису Этель Айлер выдвинули на получение премии «Тони» 1997 года.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:07

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