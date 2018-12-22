Зоозащитники затравили модель plus-size Юлию Рыбакову за фото с тигром

В Instagram plus-size модели из России появился возмущённый пост о том, как защитники животных затравили её за невинные съёмки с тигром. Несколько фотосессий Рыбакова запланировала в честь выхода нового трека "Я не боюсь", где предстала в платье с животным принтом и в комплекте нижнего белья. Тигра вывели на заснеженную крышу для зимнего антуража и положили у ног героини.Однако зоозащитники уверены, что хищнику вкололи транквилизаторы, чтобы во время съёмки он вёл себя спокойно. Нападки возмутили Рыбакову тем более, что недоброжелатели стали угрожать ей, грозя скормить голодным тиграм.Знаменитость отметила, что хозяин животного Михаил своих питомцев держит у себя с детства и вкладывает огромные средства в заботу о них. Тигры являются инвалидами и могли быть усыплёнными, однако владелец выходил любимцев и позволяет брать их только на очень оригинальные фотосессии, а не на все проекты подряд.Рыбакова восхитилась преданностью хищников Михаилу, с которыми он любит обниматься. А хейтерам посоветовала научиться быть людьми.