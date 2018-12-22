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Съемочная группа «Рюкзака» чуть не оказалась в тюрьме на Шри-Ланке

Съемочная группа российской телепередачи о путешествиях «Рюкзак», транслирующаяся на канале «ЧЕ!» чуть не оказались в тюрьме Шри-Ланки из-за конфликта с местными гидами. Искать пристанище им пришлось в российском посольстве.
Съемочная группа «Рюкзака» чуть не оказалась в тюрьме на Шри-Ланке

Когда участники съемочной группы готовили очередной выпуск, у них разгорелся конфликт с гидами, требовавшими от россиян деньги за те услуги, которые не были им предоставлены. Когда телевизионщики отказались платить, местные жители стали угрожать им полицией и тюремным заключением. Сотрудники телеканала были испуганы происходящим, поскольку люди могли настоять на том, чтобы миграционная служба не выпустила команду из страны.

Телевизионщики добились приема у консула в российском посольстве и объяснили ему ситуацию. А также на всякий случай оставили свои контакты.

Как именно съемочная группа «Рюкзака» оказалась под угрозой заключения не только в стране, но и в тюрьме, телезрители смогут увидеть в следующем выпуске тревел-шоу.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:16

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