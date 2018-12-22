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Предсказания в газете «Комсомольская правда» за 1996 год вызвали дискуссию среди пользователей Сети

Предсказания, опубликованные в издании «Комсомольская правда» за 1996 год, вызвали дискуссию среди пользователей Сети. Газета выпущена 29 ноября, но сюжеты напрямую связаны с сегодняшним положением дел в мире в области технологии.

Предсказания в газете «Комсомольская правда» за 1996 год вызвали дискуссию среди пользователей Сети


Большинство предсказаний в итоге оказались довольно точными. Одно из пророчеств гласит, что в 2002-ом году может появиться аппараты, выполняющие функции телефонов, факсов, компьютеров. В данном случае речь могла вестись о появлении смартфонов, а также карманных ПК. В тексте упоминается авто, которое оснащается бортовым компьютером.

В издании имеется предсказание, что к 2007 году может появиться функция так называемого автоматического текстового перевода на любой мировой язык с помощью компьютера.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:54

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