Предсказания в газете «Комсомольская правда» за 1996 год вызвали дискуссию среди пользователей Сети





Большинство предсказаний в итоге оказались довольно точными. Одно из пророчеств гласит, что в 2002-ом году может появиться аппараты, выполняющие функции телефонов, факсов, компьютеров. В данном случае речь могла вестись о появлении смартфонов, а также карманных ПК. В тексте упоминается авто, которое оснащается бортовым компьютером.В издании имеется предсказание, что к 2007 году может появиться функция так называемого автоматического текстового перевода на любой мировой язык с помощью компьютера.