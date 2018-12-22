Дарья Шигина покинула шоу "Голос" в четвертьфинале





Этап «Голос. Перезагрузка» выходит в прямом эфире, это значит, что наставники не единственные, кто решает «судьбу» конкурсантов. К этому решению подключаются еще и зрители. По итогу их голосования, кто-то из участников покидает проект. Так случилось и с Дарьей Шигиной. Несмотря на то, что ее исполнение поразило Константина Меладзе, а 30% отдал ей сам Баста, зрители решили иначе, и в полуфинале оказались двое других участников.Песня «Медуза» в исполнении Дарьи Шигиной стала настоящей изюминкой в поп-хит стиле, который ни капли не похож на оригинал.