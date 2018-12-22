Ольгу Бузову наконец-то позвали замуж
Новоиспеченной артистке Ольге Бузовой сделал предложение в социальной сети один из ее подписчиков.
По словам воздыхателя, он не только очень красивый, высокий, с голубыми глазами, но и заботливый, веселый и хозяйственный, а также очень любит детей и животных.
Вчера, 21 декабря, Бузова сообщила своим поклонникам, что сильно заболела, поэтому не сможет так часто, как всегда, выходить с ними на связь и радовать их новыми фотографиями, видеозаписями и Stories. И тут неожиданной для самой Ольги ей привалило нежданное счастье – мужчина позвал ее замуж.
Нужно сказать, что молодой человек описал себя довольно интригующе, на что нельзя не обратить внимания. Вероятней всего, что ухажер, помня, как ведущая «Дома-2» не единожды жаловалась своим фанатам на то, что все мужчины ее боятся, решил перепрыгнуть фазу знакомства и букетно-конфетного периода и перешел к самой главной части.
Впрочем, вероятность того, что Бузова не только прочтет этот комментарий, но и ответит своему подписчику, весьма мала, считай мизерна. Нужно сказать, что не следует исключать и тот момент, что воздыхатель Ольги на самом деле не хочет на ней жениться, а просто, как и многие другие, решил поймать хайп на известности телезнаменитости.
По мнению поклонников Бузовой, если бы этот молодой человек на самом деле хотел взять Олю замуж, он бы не писал ей об этом в социальных сетях, а попытался отыскать возможность, чтобы познакомиться с ней лично.
По словам воздыхателя, он не только очень красивый, высокий, с голубыми глазами, но и заботливый, веселый и хозяйственный, а также очень любит детей и животных.
Вчера, 21 декабря, Бузова сообщила своим поклонникам, что сильно заболела, поэтому не сможет так часто, как всегда, выходить с ними на связь и радовать их новыми фотографиями, видеозаписями и Stories. И тут неожиданной для самой Ольги ей привалило нежданное счастье – мужчина позвал ее замуж.
Нужно сказать, что молодой человек описал себя довольно интригующе, на что нельзя не обратить внимания. Вероятней всего, что ухажер, помня, как ведущая «Дома-2» не единожды жаловалась своим фанатам на то, что все мужчины ее боятся, решил перепрыгнуть фазу знакомства и букетно-конфетного периода и перешел к самой главной части.
Впрочем, вероятность того, что Бузова не только прочтет этот комментарий, но и ответит своему подписчику, весьма мала, считай мизерна. Нужно сказать, что не следует исключать и тот момент, что воздыхатель Ольги на самом деле не хочет на ней жениться, а просто, как и многие другие, решил поймать хайп на известности телезнаменитости.
По мнению поклонников Бузовой, если бы этот молодой человек на самом деле хотел взять Олю замуж, он бы не писал ей об этом в социальных сетях, а попытался отыскать возможность, чтобы познакомиться с ней лично.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22