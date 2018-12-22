Ольгу Бузову наконец-то позвали замуж





По словам воздыхателя, он не только очень красивый, высокий, с голубыми глазами, но и заботливый, веселый и хозяйственный, а также очень любит детей и животных.Вчера, 21 декабря, Бузова сообщила своим поклонникам, что сильно заболела, поэтому не сможет так часто, как всегда, выходить с ними на связь и радовать их новыми фотографиями, видеозаписями и Stories. И тут неожиданной для самой Ольги ей привалило нежданное счастье – мужчина позвал ее замуж.Нужно сказать, что молодой человек описал себя довольно интригующе, на что нельзя не обратить внимания. Вероятней всего, что ухажер, помня, как ведущая «Дома-2» не единожды жаловалась своим фанатам на то, что все мужчины ее боятся, решил перепрыгнуть фазу знакомства и букетно-конфетного периода и перешел к самой главной части.Впрочем, вероятность того, что Бузова не только прочтет этот комментарий, но и ответит своему подписчику, весьма мала, считай мизерна. Нужно сказать, что не следует исключать и тот момент, что воздыхатель Ольги на самом деле не хочет на ней жениться, а просто, как и многие другие, решил поймать хайп на известности телезнаменитости.По мнению поклонников Бузовой, если бы этот молодой человек на самом деле хотел взять Олю замуж, он бы не писал ей об этом в социальных сетях, а попытался отыскать возможность, чтобы познакомиться с ней лично.