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Ученые: Гепатит признан самым опасный вирусом

Проведя ряд исследований, ученые заявили, что вирус гепатита – самый опасный. Разные формы этого заболевания убивают миллионы людей каждый год.
Ученые: Гепатит признан самым опасный вирусом

Благодаря исследованиям, проведенным учеными в области проблем со здоровьем, удалось доказать, что вирус гепатита является самым опасным среди известных заболеваний. Каждый год от него умирает 1,3 миллиона человек. Оказывается, вирус гепатита опасен не только как отдельная болезнь, он может вызывать цирроз и рак печени.

Тяжелейшими и опаснейшими формами гепатита исследователи назвали гепатит С и гепатит Е. Ученые отметили, что ранее вирусный гепатит формы Е поражал только животных: крыс и свиней. При заражении человека, данная форма не вызывали каких-либо осложнений и заболевание проходило без видимых симптомов. Однако, за последнее время все чаще фиксируется тенденция осложнений у людей во время заражения гепатитом Е.

Глава Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор подчеркнул, что итоги исследования вполне ожидаемые. По его мнению - это все обусловливается тем, что ведущие страны мира не уделяют должного внимания борьбе с вирусом.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:29

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