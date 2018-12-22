Анастасия Волочкова перепела легендарный новогодний хит Аллы Пугачевой

Звезда отечественного балета, известная своими эпатажными выходками, решила порадовать поклонников и спеть песню Аллы Борисовны на сцене в Люберцах. Анастасия Волочкова опубликовала ролик с выступлением и поблагодарила Аллу Пугачеву за возможность исполнить популярный хит.Прима вспомнила, что именно она впервые вывела артистку в качестве певицы на большую сцену, где Волочкова спела песню под названием "Балерина", написанную Игорем Николаевым."Очень нежно и красиво", "Настя ты молодец", "Вам надо в дуэт с Бузовой", "очень проникновенное исполнение", "Красиво поёте", "Мурашки по всему телу", "Очень приятный и мелодичный голос", "Это безумно красиво", - писали восхищенные почитатели Анастасии Волочковой, рассыпаясь в комплиментах.Однако не обошлось и без критики: "Это чтение", "Это не пение и лагов полно", "А песня где?", "А у тебя карьера не удалась, артистка погорелого театра", "Вы опошлили ...мою любимую песню. Мой мир рухнул!".