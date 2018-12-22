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Анастасия Волочкова перепела легендарный новогодний хит Аллы Пугачевой

Анастасия Волочкова перепела легендарный новогодний хит "Мне нравится, что вы больны не мной" Аллы Пугачевой. Об этом прима-балерина рассказала в Instagram, а также сообщила, что очень скоро состоится презентация клипа на песню Примадонны.

Анастасия Волочкова перепела легендарный новогодний хит Аллы Пугачевой

Звезда отечественного балета, известная своими эпатажными выходками, решила порадовать поклонников и спеть песню Аллы Борисовны на сцене в Люберцах. Анастасия Волочкова опубликовала ролик с выступлением и поблагодарила Аллу Пугачеву за возможность исполнить популярный хит.

Прима вспомнила, что именно она впервые вывела артистку в качестве певицы на большую сцену, где Волочкова спела песню под названием "Балерина", написанную Игорем Николаевым.
"Очень нежно и красиво", "Настя ты молодец", "Вам надо в дуэт с Бузовой", "очень проникновенное исполнение", "Красиво поёте", "Мурашки по всему телу", "Очень приятный и мелодичный голос", "Это безумно красиво", - писали восхищенные почитатели Анастасии Волочковой, рассыпаясь в комплиментах.

Однако не обошлось и без критики: "Это чтение", "Это не пение и лагов полно", "А песня где?", "А у тебя карьера не удалась, артистка погорелого театра", "Вы опошлили ...мою любимую песню. Мой мир рухнул!".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:17

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