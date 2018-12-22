Ксения Бородина рекламирует больницу с нерадивыми врачами

Довольно часто медийные личности сталкиваются с критикой в свой адрес. Даже поклонники высмеивают своих любимчиков за то, что они за деньги готовы рекламировать у себя на страницах все подряд. В список таких звезд не так давно вошла и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.Не секрет, что Ксению не единожды фанаты просили рекламировать в личном инста-блоге только те товары или те салоны и клиники, услугами которых она пользовалась сама. Не единожды звезду обвиняли в том, что она рекламирует очень дешевую молочную продукцию, которую явно не покупает своим детям.Впрочем, в этот раз на Бородину набросились с претензиями. Несколько часов назад Ксюша разместила у себя на страничке в Instagram пост-рекламу больницы, в которой она якобы планирует в 2019 году проходить профилактический осмотр. Одна из подписчиц знаменитости заявила, что этой клинике, которую звезда так активно советует своим поклонникам, не стоит доверять своих детей.Женщина поспешила рассказать свою печальную историю, когда чуть не потеряла ребенка из-за нерадивых врачей этой больницы. Также подписчица Бородиной подчеркнула, что у нее есть очень много знакомых, которые пострадали от непрофессионально работы медиков, которые работают в данной клинике.