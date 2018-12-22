Forbes анонсировал рейтинг самых неудачливых миллиардеров текущего года
Журнал Forbes анонсировал рейтинг самых неудачливых миллиардеров текущего года. ТОП богачей возглавляет Марк Цукерберг, который в текущем году потерял около $18,7 млрд.
В настоящее время состояние миллиардера составляет $52,5 млрд. На втором месте данного списка расположился основатель бренда Амансион Ортеге. Третье место досталось Георгу Шеффлеру, являющемуся основным акционером Schaeffler. Рейтинг самых удачливых миллиардеров смог возглавить Джефф Безос, который основал Amazon. Его состояние было увеличено на $27,9 млрд. Сейчас оно достигает $127,2 млрд. На втором месте оказался Тадаси Янаи – глава известного бренда Uniqlo. Третью позицию занял Вагит Алекперов, являющийся президентом ЛУКОЙЛа
Издание "Слово и Дело" сообщает, что четвёртая позиция досталось медиамагнату Руперту Мердокому. На пятом и шестом месте расположились Леонид Михельсон с Геннадием Тимченко, являющиеся совладельцами НОВАТЭКа. В ТОП также попали Стив Балмер, являющийся экс-гендиректором Microsoft , а также Билл Гейтс, известный как основатель Microsoft.
В настоящее время состояние миллиардера составляет $52,5 млрд. На втором месте данного списка расположился основатель бренда Амансион Ортеге. Третье место досталось Георгу Шеффлеру, являющемуся основным акционером Schaeffler. Рейтинг самых удачливых миллиардеров смог возглавить Джефф Безос, который основал Amazon. Его состояние было увеличено на $27,9 млрд. Сейчас оно достигает $127,2 млрд. На втором месте оказался Тадаси Янаи – глава известного бренда Uniqlo. Третью позицию занял Вагит Алекперов, являющийся президентом ЛУКОЙЛа
Издание "Слово и Дело" сообщает, что четвёртая позиция досталось медиамагнату Руперту Мердокому. На пятом и шестом месте расположились Леонид Михельсон с Геннадием Тимченко, являющиеся совладельцами НОВАТЭКа. В ТОП также попали Стив Балмер, являющийся экс-гендиректором Microsoft , а также Билл Гейтс, известный как основатель Microsoft.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:07