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Регина Тодоренко показала репетицию родов в своей программе

Регина Тодоренко на днях показала репетицию родов в программе "Пятница с Региной". Недавно родившая теледива позирует перед камерами беременной.

Регина Тодоренко показала репетицию родов в своей программе

Выпуск шоу для канала YouTube, вероятно, был записан ещё до того, как известная телеведущая стала мамой. Регина Тодоренко встречала в студии Риту Дакоту, Айзу Анохину, Иду Галич, Таисию Вилкову, Ханну и Марию Миногарову.

Звездные гости делились своими историями и рассказывали о карьере и воспитании детей. В конце шоу артистка посетила клинику, где показала зрителям, что и как ей нужно делать во время родов. Интересно, что поддержать знаменитость пришёл друг Регины - Петя Романов.
Регина Тодоренко показала репетицию родов в своей программе

Мужа звезда решила не подвергать подобному процессу раньше времени. В больнице любознательная телеведущая времени зря не теряла: она проверила кабинеты, комнату для релаксации, джакузи, испробовала шведскую стенку и фитбол.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:53

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