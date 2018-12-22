Регина Тодоренко показала репетицию родов в своей программе





Выпуск шоу для канала YouTube, вероятно, был записан ещё до того, как известная телеведущая стала мамой. Регина Тодоренко встречала в студии Риту Дакоту, Айзу Анохину, Иду Галич, Таисию Вилкову, Ханну и Марию Миногарову.Звездные гости делились своими историями и рассказывали о карьере и воспитании детей. В конце шоу артистка посетила клинику, где показала зрителям, что и как ей нужно делать во время родов. Интересно, что поддержать знаменитость пришёл друг Регины - Петя Романов.Мужа звезда решила не подвергать подобному процессу раньше времени. В больнице любознательная телеведущая времени зря не теряла: она проверила кабинеты, комнату для релаксации, джакузи, испробовала шведскую стенку и фитбол.