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Причину ледниковых периодов нашли в перекрытии Берингова пролива

Причину ледникового периода миллион лет назад учёные нашли в перекрытии Берингова пролива. На дне океана мог собираться углекислый газ из атмосферы, уменьшая парниковый эффект.
Причину ледниковых периодов нашли в перекрытии Берингова пролива

Геологи Экстерского университета нашли в процессах вод Берингова моря причину ледникового периода 1 мл лет назад. Периоды глобального похолодания на Земле учёные обычно связывают с вращением планеты. Циклы Миланковича объясняют ослабевающие потоки солнечной энергии, которые недостаточно согревают поверхность.

Однако некоторые колебания климата могут зависеть и от процессов в океанах. Сев Кендер вместе с командой геологов взял образцы со дна Берингова пролива для палеонтологического, изотопного и химического анализов. Выяснилось, что в плейстоцене северная часть Тихого океана располагала большой массой углекислого газа.

Он оседает ко дну вместе с пластом холодной воды из-за её солёности и температуры. Таким образом, атмосфера лишается парникового эффекта, и тепла становится всё меньше.

В холодные месяцы Берингов пролив пересыхал, разделяя Ледовитый и Тихий океаны. Холодная вода не смогла уйти на север, попав в тупик, поэтому углекислый газ накопился в достаточном количестве для глобального похолодания.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:46

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