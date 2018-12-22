Причину ледниковых периодов нашли в перекрытии Берингова пролива





Геологи Экстерского университета нашли в процессах вод Берингова моря причину ледникового периода 1 мл лет назад. Периоды глобального похолодания на Земле учёные обычно связывают с вращением планеты. Циклы Миланковича объясняют ослабевающие потоки солнечной энергии, которые недостаточно согревают поверхность.Однако некоторые колебания климата могут зависеть и от процессов в океанах. Сев Кендер вместе с командой геологов взял образцы со дна Берингова пролива для палеонтологического, изотопного и химического анализов. Выяснилось, что в плейстоцене северная часть Тихого океана располагала большой массой углекислого газа.Он оседает ко дну вместе с пластом холодной воды из-за её солёности и температуры. Таким образом, атмосфера лишается парникового эффекта, и тепла становится всё меньше.В холодные месяцы Берингов пролив пересыхал, разделяя Ледовитый и Тихий океаны. Холодная вода не смогла уйти на север, попав в тупик, поэтому углекислый газ накопился в достаточном количестве для глобального похолодания.