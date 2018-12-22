Врачи рассказали о опасности жареной пищи для здоровья человека





Виктория Савицкая рассказала, какая угроза для организма исходит от жареных блюд, а также объяснила почему их нельзя подогревать в растительном масле. Врач утверждает, что данные продукты способны вызвать большое количество различных болезней.Медик утверждает, что жареную пищу нельзя принимать часто, продукты, приготовленные способом жарки в масле можно употреблять только за праздничным столом и в малом количестве.Савицкая говорит о том, что верхняя золотистая и хрустящая корочка на обжаренной еде несет опасность. В процессе приготовления в верхнем слое продукта образуется акриламид, который является канцерогеном.Врач подчеркнула, что частое употребление большого количества жареных блюд может вызвать ряд заболеваний и проблем, например, с желудком, почками или печенью, а также вызвать онкологические опухоли.Медик советует готовить такие блюда в духовке, а не на сковороде. Также не разогревать в масле, в котором они были приготовлены. Это обусловливается тем, что высокая температура способна высвобождать токсичные компоненты из масла.