Врачи рассказали о опасности жареной пищи для здоровья человека
Врач Виктория Савицкая рассказала на форуме, какую опасность может нести жареная пища. Оказывается, частое употребление жареных продуктов вызывает множество заболеваний.
Виктория Савицкая рассказала, какая угроза для организма исходит от жареных блюд, а также объяснила почему их нельзя подогревать в растительном масле. Врач утверждает, что данные продукты способны вызвать большое количество различных болезней.
Медик утверждает, что жареную пищу нельзя принимать часто, продукты, приготовленные способом жарки в масле можно употреблять только за праздничным столом и в малом количестве.
Савицкая говорит о том, что верхняя золотистая и хрустящая корочка на обжаренной еде несет опасность. В процессе приготовления в верхнем слое продукта образуется акриламид, который является канцерогеном.
Врач подчеркнула, что частое употребление большого количества жареных блюд может вызвать ряд заболеваний и проблем, например, с желудком, почками или печенью, а также вызвать онкологические опухоли.
Медик советует готовить такие блюда в духовке, а не на сковороде. Также не разогревать в масле, в котором они были приготовлены. Это обусловливается тем, что высокая температура способна высвобождать токсичные компоненты из масла.
Виктория Савицкая рассказала, какая угроза для организма исходит от жареных блюд, а также объяснила почему их нельзя подогревать в растительном масле. Врач утверждает, что данные продукты способны вызвать большое количество различных болезней.
Медик утверждает, что жареную пищу нельзя принимать часто, продукты, приготовленные способом жарки в масле можно употреблять только за праздничным столом и в малом количестве.
Савицкая говорит о том, что верхняя золотистая и хрустящая корочка на обжаренной еде несет опасность. В процессе приготовления в верхнем слое продукта образуется акриламид, который является канцерогеном.
Врач подчеркнула, что частое употребление большого количества жареных блюд может вызвать ряд заболеваний и проблем, например, с желудком, почками или печенью, а также вызвать онкологические опухоли.
Медик советует готовить такие блюда в духовке, а не на сковороде. Также не разогревать в масле, в котором они были приготовлены. Это обусловливается тем, что высокая температура способна высвобождать токсичные компоненты из масла.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:35