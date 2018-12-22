В Сети рассекретили интерьер кроссовера премиального суббренда Chery





В интернете выложили снимки салона нового авто. Интерьер выполнят под стиль концепта, который презентовали в 2017-ом году в рамках автосалона во Франкфурте. Тогда прототип показали под брендом Chery. Главное отличие заключается в сидениях, получивших обивку из качественной стеганой кожи. Авто по внешнему дизайну схоже с прототипом. Отличием является пересмотренная решетка радиатора и шильдик. Платформой транспортного средства выступает M3X, имеющая независимую заднюю подвеску.Роскошная версия кросса будет доступна в рамках внутреннего авторынка в 2019 году. В настоящее время отсутствуют данные о стоимости транспортного средства.