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В Сети рассекретили интерьер кроссовера премиального суббренда Chery

В Сети рассекретили интерьер нового первого кроссовера премиального современного суббренда Chery. В КНР в 2019 году появится новая версия кроссовера TXL автобренда Exeed, являющегося дочерним предприятием компании Chery.

В Сети рассекретили интерьер кроссовера премиального суббренда Chery


В интернете выложили снимки салона нового авто. Интерьер выполнят под стиль концепта, который презентовали в 2017-ом году в рамках автосалона во Франкфурте. Тогда прототип показали под брендом Chery. Главное отличие заключается в сидениях, получивших обивку из качественной стеганой кожи. Авто по внешнему дизайну схоже с прототипом. Отличием является пересмотренная решетка радиатора и шильдик. Платформой транспортного средства выступает M3X, имеющая независимую заднюю подвеску.

Роскошная версия кросса будет доступна в рамках внутреннего авторынка в 2019 году. В настоящее время отсутствуют данные о стоимости транспортного средства.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:26

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