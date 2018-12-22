Специалисты "Медиалогии" представили рейтинг самых популярных котов России





Кот из Санкт-Петербурга предсказывал точно результаты футбольных матчей во время ЧМ-2018. Второе место досталось коту Бегемоту, который обитает в Москве в доме-музее Булгакова. Сотрудники полиции вернули его в стены данного дома, после похищения животного неизвестной женщиной.На третьей позиции оказался кот Мостик. Данное животное стало талисманом для рабочих, которые занимались строительством Крымского моста.