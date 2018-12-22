АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Специалисты "Медиалогии" представили рейтинг самых популярных котов России

Специалисты известного рейтингового агентства "Медиалогия" представили список самых популярнейших котов России за текущий год. Первое место в ТОП досталось коту Ахиллу.

Специалисты "Медиалогии" представили рейтинг самых популярных котов России


Кот из Санкт-Петербурга предсказывал точно результаты футбольных матчей во время ЧМ-2018. Второе место досталось коту Бегемоту, который обитает в Москве в доме-музее Булгакова. Сотрудники полиции вернули его в стены данного дома, после похищения животного неизвестной женщиной.

На третьей позиции оказался кот Мостик. Данное животное стало талисманом для рабочих, которые занимались строительством Крымского моста.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Гепатит признан самым опасный вирусом,
Ольгу Бузову наконец-то позвали замуж
Анастасия Волочкова перепела легендарный
Forbes анонсировал рейтинг самых неудачливых
Ксения Бородина рекламирует больницу с нерадивыми
Регина Тодоренко показала репетицию родов в своей
Причину ледниковых периодов нашли в перекрытии
Евгения Феофилактова скопировала зимнюю
Врачи рассказали о опасности жареной пищи для
В Сети рассекретили интерьер кроссовера
Специалисты "Медиалогии" представили рейтинг
Сергей Бурунов рассказал о встрече ужасного
Сергей Лавров заявил, что Наргиз Закирова стала
Филипп Киркоров рассказал в документальном фильме
Екатерина Климова опубликовала видео выступления
Дочь Татьяны Навки рассказала стихотворение на
Ирена Понарошку после родов не может сбросить
«Организм дал сбой»: Ольга Бузова в Instagram
Люди и животные выживают в арктических условиях
Поклонники Дмитрия Диброва раскритиковали его
Одинокий британец после смерти оставил соседской
Ежедневное употребление орехов поможет
На дисплее мультимедийного комплекса Volkswagen
Volkswagen продемонстрировал на рождественской
Ида и Владимир Кехман рассказали о рождении сына
Jaguar приступила к тестированию обновлённой
Новые телевизоры Samsung наделят голосовым
Porsche отзывает 74 600 хэтчбеков Porsche
Авторы «Звездных войн» раскрыли тайну об отце
Руководство ГИБДД отказалось от идеи повторного
Просмотреть все новости