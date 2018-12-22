Сергей Бурунов рассказал о встрече ужасного Нового года в передаче «Вечерний Ургант»





Звезду давно полюбившегося многим сериала «Полицейский с Рублевки», а также недавно вышедшего, полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» пригласили принять участие в программе «Вечерний Ургант».Оказывается, ведущий передачи Иван Ургант и актер Сергей Бурунов давно знакомы и находятся в приятельских отношениях. Телеведущий рассказал поклонникам актера интересные моменты из его прошлого. Знаменитость с детства мечтал стать летчиком, поэтому не только занимался в аэроклубе, но и закончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. Ф. Мясникова, где получил специальность - летчик-инженер. Только после осуществления своей мечты Бурунов сдал экзамены в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.Разговор на программе затронул новогодние праздники и актер рассказал зрителям о своем самом ужасном Новом годе. Будучи еще студентом театрального училища Сергей вмести с сокурсниками отправился на туристическую базу: «Декан предложил нам какие-то льготные билеты, и мы с однокурсниками поехали куда-то под Кострому. И мы поехали в какой-то лепрозорий, по-другому не назовешь, это была какая-то турбаза. Я никогда не видел, что люди – студенты разных вузов - могут так много пить» - рассказал актер.По словам артиста, им с друзьями захотелось посетить местную сауну. Во время фотосессии в бассейне Бурунов, желая сделать эффектный снимок, схватился руками за трубу. Однако из-за конденсата руки актера соскользнули, упав он повредил ногу об вентиль.Как оказалось, на базе не было медиков. Рану актеру обработали перекисью, и друзья ушли отдыхать.Бурунов признается, что несмотря на множество пройденных с тех пор лет, он никогда не забудет такое событие.