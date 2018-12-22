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Сергей Лавров заявил, что Наргиз Закирова стала "неуправляемой"

Концертный директор российской звезды Наргиз Закировой - Сергей Лавров, заявил, что певица «стала абсолютно неуправляемой». По его словам знаменитость в последнее время стала слишком требовательной и имеет вредные привычки.

Сергей Лавров заявил, что Наргиз Закирова стала "неуправляемой"


Лавров отмечает, что артистка позволяет себе часто выходить на сцену в нетрезвом состоянии, а иногда даже с алкоголем в руках. Ранее певица себя так не вела. Однако когда она стала популярной, капризы знаменитости начали «пугать» организаторов её концертов. Певица стала требовать в обязательном порядке кровать в машину либо автобус. Знаменитость заказывает только те отели, в номерах которых можно курить. Так как таких гостиниц не существует, представителям певицы приходится заранее интересоваться стоимостью устанавливаемого штрафа, а также оплачивать его. В свою очередь поведение Наргиз Закировой отражается на выступлениях. Она часто отменяет концерты, отмечая, что она «не в голосе». В данном случае организаторы зачастую теряют боле полумиллиона рублей.

Сергей Лавров заявил, что Наргиз Закирова стала "неуправляемой"


По словам Сергея Лаврова, он уже неоднократно пытался беседовать с исполнительницей по этому поводу. Однако Наргиз не хочет слушать его доводы. В свою очередь с певицей многие организаторы уже не желают сотрудничать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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