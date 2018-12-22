Сергей Лавров заявил, что Наргиз Закирова стала "неуправляемой"





Лавров отмечает, что артистка позволяет себе часто выходить на сцену в нетрезвом состоянии, а иногда даже с алкоголем в руках. Ранее певица себя так не вела. Однако когда она стала популярной, капризы знаменитости начали «пугать» организаторов её концертов. Певица стала требовать в обязательном порядке кровать в машину либо автобус. Знаменитость заказывает только те отели, в номерах которых можно курить. Так как таких гостиниц не существует, представителям певицы приходится заранее интересоваться стоимостью устанавливаемого штрафа, а также оплачивать его. В свою очередь поведение Наргиз Закировой отражается на выступлениях. Она часто отменяет концерты, отмечая, что она «не в голосе». В данном случае организаторы зачастую теряют боле полумиллиона рублей.По словам Сергея Лаврова, он уже неоднократно пытался беседовать с исполнительницей по этому поводу. Однако Наргиз не хочет слушать его доводы. В свою очередь с певицей многие организаторы уже не желают сотрудничать.