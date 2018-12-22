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«Организм дал сбой»: Ольга Бузова в Instagram рассказала о своем самочувствии

Мы уже сообщали, что популярная ведущая и известная певица Ольга Бузова слегла с высокой температурой.

Накануне градусник показал у девушки 37,8.

«Организм дал сбой»: Ольга Бузова в Instagram рассказала о своем самочувствии

Однако сама звезда сказала, что зря на неё фанаты думают, что она не следит за своим здоровьем. Оля утверждает, что не ходит на улице без шапки, а, напротив, рассказывает, что постоянно берегла себя - ходила полностью закутанной.

А всё дело в том, что "организм дал сбой", утверждает Бузова. У себя в микроблоге девушка сообщает, что никаких съемок, несмотря на болезнь, она не отменила, но всё-таки вызвала врачей и уже ожидает их.

Знаменитость сетует на то, что заболеть в такой неподходящий момент очень обидно.
«Организм дал сбой»: Ольга Бузова в Instagram рассказала о своем самочувствии

Фанаты понимают девушку, ведь сейчас проходят съемки различных новогодних проектов, плюс ко всему, у девушки репетиции, концерты и все тот же "Дом-2".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:29

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