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Филипп Киркоров рассказал в документальном фильме о своей жизни и планах на будущее

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров снялся в документальном проекте «Цвет настроения». Из фильма публика может узнать о повседневной жизни певца, его детях и о планах на будущее.


Филипп Киркоров рассказал в документальном фильме о своей жизни и планах на будущее

Документальный фильм был снят в формате реалити-шоу. На протяжении 10 дней представители масс-медиа повсюду следовали за артистом, не отставая от него ни на шаг. Они вели съемку самых интересных моментов, а главный герой ни в чем их не ограничивал. В картине запечатлены рабочие будни знаменитости, например, общение с творческим коллективом, встречи с фанатами, переезды и перелеты во время гастрольной деятельности.

Рассказывая о своих детях, 6-летнем Мартине и 7-летней Алле-Виктории, Филипп Киркоров заявил следующее. Оказывается, несмотря на то, что сейчас его наследников часто приглашают участвовать во всяких модных показах, самому артисту была бы не по душе идея, если бы они продолжили певческую династию Киркоровых.
Также поп-король осознает, что многое в жизни было им упущено. Особенно это касается отношений с близкими людьми, а также с возможностями путешествовать.

В перспективе Филипп Киркоров планирует наверстать все, что не смог сделать ранее, так как очень любит поездки, не связанные с профессиональной деятельностью.

Филипп Киркоров рассказал в документальном фильме о своей жизни и планах на будущее

Артист старается, чтобы его дети даже на расстоянии чувствовали его тепло и любовь. Во время гастрольных туров он разговаривает с Аллой-Викторией и Мартином в режиме видеосвязи. Сын и дочь, в свою очередь, с нетерпением ждут момента встречи со звездным папой и очень радуются, когда узнают, что он скоро вернется домой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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