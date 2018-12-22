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Дочь Татьяны Навки рассказала стихотворение на английском языке

Сестра Татьяны Навки поделилась с интернет-аудиторией роликом, с участием Надежды, дочери прославленной фигуристки На видеозаписи запечатлено, как 4-летний ребенок рассказывает стихотворение на английском языке.

Дочь Татьяны Навки рассказала стихотворение на английском языке

Дочь знаменитой спортсменки Татьяны Навки и государственного деятеля Российской Федерации Дмитрия Пескова несмотря на детский возраст можно назвать маленьким полиглотом – она уже может разговаривать на нескольких иностранных языках.

Недавно Надежда побывала на утреннике, на котором с выражением прочитала стихотворение на английском языке. На предновогоднем мероприятии малышка исполняла роль белоснежного зайчика.
Дочь Татьяны Навки рассказала стихотворение на английском языке

После выступления в адрес талантливого ребенка раздались аплодисменты. При этом знаменитая мама понимает, что для развития дочери важны произведения и на родном языке. Татьяна Навка учит с Надеждой русские стихи, а девочка отлично их читает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

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