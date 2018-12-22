Екатерина Климова опубликовала видео выступления сына Корнея на новогоднем балу в Instagram

Корней получает образование в одной из частых столичных школ. В качестве предновогоднего мероприятия организаторы провели в учебном заведении бал, на котором выступали учащиеся. Девочки, одетые в пышные платья, и мальчики, одетые в элегантные костюмы, делали танцевальные па под песню «Рождественские звезды».В своем комментарии к видеозаписи Екатерина Климова написала слова восхищения о том, каким серьезным и взрослым стал ее сын.Подписчики также высоко оценили ролик с участием ребенка своей любимицы. В своих комментариях они отметили, что мальчик «чудесный, рассудительный и галантный».