АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«От ресторанов до химчисток»: Дополнительный доход звёзд шоу-бизнеса
EUR 77.97 USD 68.01
Курс валют на 22.12.2018

Екатерина Климова опубликовала видео выступления сына Корнея на новогоднем балу в Instagram

Популярная актриса Екатерина Климова поделилась с интернет-аудиторией танцевальными талантами 10-летнего сына Корнея. Она опубликовала на своей странице в сети Instagram видеозапись, на которой мальчик выступает на новогоднем балу в учебном заведении.


Екатерина Климова опубликовала видео выступления сына Корнея на новогоднем балу в Instagram

Корней получает образование в одной из частых столичных школ. В качестве предновогоднего мероприятия организаторы провели в учебном заведении бал, на котором выступали учащиеся. Девочки, одетые в пышные платья, и мальчики, одетые в элегантные костюмы, делали танцевальные па под песню «Рождественские звезды».

В своем комментарии к видеозаписи Екатерина Климова написала слова восхищения о том, каким серьезным и взрослым стал ее сын.
Подписчики также высоко оценили ролик с участием ребенка своей любимицы. В своих комментариях они отметили, что мальчик «чудесный, рассудительный и галантный».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров рассказал в документальном фильме
Екатерина Климова опубликовала видео выступления
Дочь Татьяны Навки рассказала стихотворение на
Ирена Понарошку после родов не может сбросить
«Организм дал сбой»: Ольга Бузова в Instagram
Люди и животные выживают в арктических условиях
Поклонники Дмитрия Диброва раскритиковали его
Одинокий британец после смерти оставил соседской
Ежедневное употребление орехов поможет
На дисплее мультимедийного комплекса Volkswagen
Volkswagen продемонстрировал на рождественской
Ида и Владимир Кехман рассказали о рождении сына
Jaguar приступила к тестированию обновлённой
Новые телевизоры Samsung наделят голосовым
Porsche отзывает 74 600 хэтчбеков Porsche
Авторы «Звездных войн» раскрыли тайну об отце
Руководство ГИБДД отказалось от идеи повторного
Эксперты составили список самых популярных
Леонид Ярмольник рассказал о своей жизни в
В России разработали лекарство для людей с
Анита Цой живет раздельно со своим супругом
Андрей Мерзликин обнародовал в Instagram фото с
У Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь
Максим Виторган в Instagram выложил снимок без
Вера Брежнева и Константин Меладзе стали гостями
Анастасия Волочкова покорила зрителей изумрудным
Ляйсан Утяшева предстала перед подписчиками с
Ольга Бузова заболела после прогулок по зимним
Установлена прямая связь между размером клеток
Перекупщики продают билеты на концерт Аллы
Просмотреть все новости