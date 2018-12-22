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Ежедневное употребление орехов поможет нормализовать содержание холестерина

Ученые выяснили, что благодаря включению орехов в ежедневный рацион питания можно нормализовать содержание холестерина в крови. Сведения опубликованы в источнике Express.


Ежедневное употребление орехов поможет нормализовать содержание холестерина

Высокий холестерин представляет серьезную опасность для организма человека, следовательно, контроль за его уровнем является важным моментом в вопросах заботы о собственном здоровье.

Чрезмерное содержание холестерина может стать причиной возникновения проблем в работе сердца и кровеносных сосудов, отложения жировых соединений на поверхности артерий. Такие процессы препятствуют нормальному кровотоку, что может создавать угрозу для организма человека.

Ученые заявляют о том, что с целью стабилизации уровня холестерина необходимо каждый день съедать по горсти орехов. Эти плоды являются источником множества полезных веществ и микроэлементов (белок, витамин Е, магний, калий, природные стерины и многое другое), которые помогут организму оставаться здоровым. Клетчатка, еще один компонент, которым богаты орехи, препятствует всасыванию холестерина в кровь.

Самыми лучшими свойствами обладают бразильские орехи, кешью, миндаль и фундук. Специалисты обращают внимание на то, что в сыром виде плоды сохраняют намного больше полезных веществ, чем после термической обработки. Также рекомендуется употреблять орехи без соли.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:52

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