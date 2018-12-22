Ежедневное употребление орехов поможет нормализовать содержание холестерина
Ученые выяснили, что благодаря включению орехов в ежедневный рацион питания можно нормализовать содержание холестерина в крови. Сведения опубликованы в источнике Express.
Высокий холестерин представляет серьезную опасность для организма человека, следовательно, контроль за его уровнем является важным моментом в вопросах заботы о собственном здоровье.
Чрезмерное содержание холестерина может стать причиной возникновения проблем в работе сердца и кровеносных сосудов, отложения жировых соединений на поверхности артерий. Такие процессы препятствуют нормальному кровотоку, что может создавать угрозу для организма человека.
Ученые заявляют о том, что с целью стабилизации уровня холестерина необходимо каждый день съедать по горсти орехов. Эти плоды являются источником множества полезных веществ и микроэлементов (белок, витамин Е, магний, калий, природные стерины и многое другое), которые помогут организму оставаться здоровым. Клетчатка, еще один компонент, которым богаты орехи, препятствует всасыванию холестерина в кровь.
Самыми лучшими свойствами обладают бразильские орехи, кешью, миндаль и фундук. Специалисты обращают внимание на то, что в сыром виде плоды сохраняют намного больше полезных веществ, чем после термической обработки. Также рекомендуется употреблять орехи без соли.
Высокий холестерин представляет серьезную опасность для организма человека, следовательно, контроль за его уровнем является важным моментом в вопросах заботы о собственном здоровье.
Чрезмерное содержание холестерина может стать причиной возникновения проблем в работе сердца и кровеносных сосудов, отложения жировых соединений на поверхности артерий. Такие процессы препятствуют нормальному кровотоку, что может создавать угрозу для организма человека.
Ученые заявляют о том, что с целью стабилизации уровня холестерина необходимо каждый день съедать по горсти орехов. Эти плоды являются источником множества полезных веществ и микроэлементов (белок, витамин Е, магний, калий, природные стерины и многое другое), которые помогут организму оставаться здоровым. Клетчатка, еще один компонент, которым богаты орехи, препятствует всасыванию холестерина в кровь.
Самыми лучшими свойствами обладают бразильские орехи, кешью, миндаль и фундук. Специалисты обращают внимание на то, что в сыром виде плоды сохраняют намного больше полезных веществ, чем после термической обработки. Также рекомендуется употреблять орехи без соли.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:52