Одинокий британец после смерти оставил соседской девочке рождественские подарки на 14 лет вперед
Одинокий 87-летний британец до своей смерти тесно дружил с соседской семьей, где подрастала двухлетняя девочка. Когда он скончался, оказалось, что сосед оставил малышке рождественские подарки на четырнадцать лет вперед.
Отец ребенка рассказал об этой истории в Twitter. По его словам, сосед любил его дочь по имени Кади как свою внучку. После кончины мужчины его дочка отдала соседям мешок, где находились подарки. Родители отдали наследнице один из них, решив вручать остальные презенты согласно воле британца.
Первым подарком стала книга под названием «Приключения семейки Хрюллопс», написанная французским автором Томи Унгерером. По предположениям родителей малышки, в прочих подарках для Кади мужчина приготовил игрушки вместе с другой литературой и конструктором.
Отец ребенка рассказал об этой истории в Twitter. По его словам, сосед любил его дочь по имени Кади как свою внучку. После кончины мужчины его дочка отдала соседям мешок, где находились подарки. Родители отдали наследнице один из них, решив вручать остальные презенты согласно воле британца.
Первым подарком стала книга под названием «Приключения семейки Хрюллопс», написанная французским автором Томи Унгерером. По предположениям родителей малышки, в прочих подарках для Кади мужчина приготовил игрушки вместе с другой литературой и конструктором.
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00