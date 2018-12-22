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Volkswagen продемонстрировал на рождественской открытке новый электрический багги

Автобренд Volkswagen на открытке, которая посвящается Рождеству, продемонстрировал новый электрический багги. Версия окажется в линейке I.D.

Volkswagen продемонстрировал на рождественской открытке новый электрический багги


Базой автомобиля немецкого бренда выступит MEB. Эту платформу специально проектировали для современных электрокаров Volkswagen. Данное транспортное средство из рождественской открытки должны официально премировать на территории Швейцарии в новом году в рамках автомобильного форума. Первую концептуальную версию авто Volkswagen I.D. немецкий производитель показал в 2016 году во время парижского автосалона. Через некоторое время электрический хэтч пополнился ещё некоторыми прототипами на основе I.D. Дебют серийной версии запланирован на следующий год.

Volkswagen продемонстрировал на рождественской открытке новый электрический багги


Версию Volkswagen Tiguan наделили новыми функциями. Теперь транспортное средство получит ассистента управления светом, а также механизм помощи во время движения по полосе Lane Assist.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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