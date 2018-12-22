Ида и Владимир Кехман рассказали о рождении сына спустя два месяца после его появления на свет





У супружеской четы уже есть один ребенок – девочка Анастасия. По традиции светская львица рожала сына за границей – во Франции (дочь появилась также в одной из клиник этой европейской страны). Как и в прошлый раз, Владимир Кехман поддерживал жену во время родов. По словам Ирины Кехман, муж волновался в тот момент даже больше ее самой. Однако все закончилось быстро. Мальчик, как и его сестра, появился на свет раньше положенного срока.Родители назвали сына Давид. Анастасия обрадовалась появлению нового члена семьи. Ида Кехман рассказала, что девочка всячески заботится о малыше. Несмотря на то, что в силу своего возраста Анастасия уже проявляет интерес к куклам, она осознает, что Давид не игрушка, а настоящий ребенок. Супруга театрального деятеля отметила, что хотя она пользуется услугами няни, полностью отдавать сына и дочь на воспитание постороннего человека она не намерена.Семья Владимира и Иды Кехман важное место в своей жизни отводит религии. Во время пребывания во Франции над Давидом было совершено таинство крещения в одной из церквей Ниццы. Анастасия была крещена в Санкт-Петербурге.