Ида и Владимир Кехман рассказали о рождении сына спустя два месяца после его появления на свет
В семье бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана и его супруги Иды случилось радостное событие. Они во второй раз стали родителями. Примечательно, что мальчик, которого назвали Давид, родился еще два месяца назад, однако поделиться новостью об этом событии пара решила только сейчас.
У супружеской четы уже есть один ребенок – девочка Анастасия. По традиции светская львица рожала сына за границей – во Франции (дочь появилась также в одной из клиник этой европейской страны). Как и в прошлый раз, Владимир Кехман поддерживал жену во время родов. По словам Ирины Кехман, муж волновался в тот момент даже больше ее самой. Однако все закончилось быстро. Мальчик, как и его сестра, появился на свет раньше положенного срока.
Родители назвали сына Давид. Анастасия обрадовалась появлению нового члена семьи. Ида Кехман рассказала, что девочка всячески заботится о малыше. Несмотря на то, что в силу своего возраста Анастасия уже проявляет интерес к куклам, она осознает, что Давид не игрушка, а настоящий ребенок. Супруга театрального деятеля отметила, что хотя она пользуется услугами няни, полностью отдавать сына и дочь на воспитание постороннего человека она не намерена.
Семья Владимира и Иды Кехман важное место в своей жизни отводит религии. Во время пребывания во Франции над Давидом было совершено таинство крещения в одной из церквей Ниццы. Анастасия была крещена в Санкт-Петербурге.
У супружеской четы уже есть один ребенок – девочка Анастасия. По традиции светская львица рожала сына за границей – во Франции (дочь появилась также в одной из клиник этой европейской страны). Как и в прошлый раз, Владимир Кехман поддерживал жену во время родов. По словам Ирины Кехман, муж волновался в тот момент даже больше ее самой. Однако все закончилось быстро. Мальчик, как и его сестра, появился на свет раньше положенного срока.
Родители назвали сына Давид. Анастасия обрадовалась появлению нового члена семьи. Ида Кехман рассказала, что девочка всячески заботится о малыше. Несмотря на то, что в силу своего возраста Анастасия уже проявляет интерес к куклам, она осознает, что Давид не игрушка, а настоящий ребенок. Супруга театрального деятеля отметила, что хотя она пользуется услугами няни, полностью отдавать сына и дочь на воспитание постороннего человека она не намерена.
Семья Владимира и Иды Кехман важное место в своей жизни отводит религии. Во время пребывания во Франции над Давидом было совершено таинство крещения в одной из церквей Ниццы. Анастасия была крещена в Санкт-Петербурге.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 05:00