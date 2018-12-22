Jaguar приступила к тестированию обновлённой рестайлинговой версии XE
Компания Jaguar приступила к тестированию обновлённой рестайлинговой версии XE. Новинка будет представлена в рамках женевского автосалона в марте 2019 года.
Модель составит конкуренцию таким версиям, как BMW 3 Series нового поколения, Alfa Romeo Giulia, а также Audi A4. В Сети появились шпионские снимки данного транспортного средства. Авто наделили рядом решений, которые применяют на версии I-Pace. Автомобиль должны оснастить новыми бамперами, а также видоизмененной оптикой.
Согласно ожиданиям, рестайлинговая версия XE обзаведётся модернизированной мультимедийной системой, полуавтономными системами управления. Пока держаться в секрете технические характеристики седана. Модели XE могут также предложить с гибридным мотором.
Модель составит конкуренцию таким версиям, как BMW 3 Series нового поколения, Alfa Romeo Giulia, а также Audi A4. В Сети появились шпионские снимки данного транспортного средства. Авто наделили рядом решений, которые применяют на версии I-Pace. Автомобиль должны оснастить новыми бамперами, а также видоизмененной оптикой.
Согласно ожиданиям, рестайлинговая версия XE обзаведётся модернизированной мультимедийной системой, полуавтономными системами управления. Пока держаться в секрете технические характеристики седана. Модели XE могут также предложить с гибридным мотором.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00