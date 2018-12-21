Анита Цой живет раздельно со своим супругом





По словам певицы, в 19 лет она вышла замуж, однако никаких чувств к своему мужу не испытывала. Звезда отметила, что ее супругу не нравилось, что она артистка. Анита Цой рассказала, что хотела даже подать на развод, так как их отношения были очень сложными. Вокалистка в тот момент пережила сильную депрессию, однако ее остановило то, что подрастал сын Сергей.Знаменитость подчеркнула, что со временем она нашла точки соприкосновения со своим мужем. Сейчас между супругами царит гармония. В Подмосковье Анита Цой купила земельный участок, на котором построила два дома – один для супруга, а другой для себя.